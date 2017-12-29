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В квартирах новой многоэтажки Усть-Каменогорска лопнули трубы и обвалились потолки

29 декабря 2017, 20:41

Квартиры в новостройке были заселены буквально этой осенью.

В двух квартирах дома № 4/2 по улице Есенберлина в 19-м микрорайоне обвалились потолки. Причина случившегося — неправильно смонтированная система отопления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Примечательно, что квартиры в новостройке были заселены буквально этой осенью. Как сообщают жильцы дома, «бонусом» к разрушениям стали холодные батареи.

В городском отделе строительства прокомментировали инцидент. Причиной ЧП специалисты ведомства назвали ошибки сотрудников КСК, которые были ответственны за установку тепловых насосов. Из-за халатной работы трубы лопнули, горячая вода залила потолки после чего они и обрушились.

«Отопление и горячую воду в дом уже дали. До Нового года постараемся закончить все восстановительные работы», — заверил пострадавших заместитель руководителя отдела строительства Асхат Утебаев.

Фото: mobile.hcsbk.kz


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