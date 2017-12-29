Это первый в республике центр, открытый специально для реализации вопросов указанной программы.

Сегодня в Талдыкоргане открылся центр «Рухани жаңғыру. Это первый в республике центр, открытый специально для реализации вопросов указанной программы. В церемонии открытия принял участие аким области Амандык Баталов, ветераны, члены АНК области, жители города, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

С приветственным словом на открытии центра «Рухани жаңғыру» выступил аким области Амандык Баталов:

- 2017 год для Жетысу был наполнен разнообразными важными и по-настоящему яркими событиями. В основе достижений – выверенная политика Главы государства, единства и согласия народа. Президентская статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» – важный документ, который указывает конкретный путь дальнейшего развития с опорой на духовную модернизацию. По согласованию с ветеранами для качественной реализации направлений программы было принято решение открыть специальный центр, здесь в парке «Жастар». Считаю, что новый объект будет успешно работать на благо населения, - сказал А.Баталов.

Затем слово взяли председатель областного Совета ветеранов Ермек Келемсеит и член областной Ассамблеи народа Казахстана Дамир Дигай, отметившие, что открытие такого объекта – важное и большое событие для всей области. Также выступающие выразили уверенность, что центр внесет весомый вклад в вопросы реализации программы.

После традиционной церемонии перерезания ленты участники и гости мероприятия ознакомились с внутренним обустройством центра, где действует экспозиционный зал, которой дает представление о важнейших достижениях страны, края Жетысу, также презентованы самые яркие символы национальной культуры Казахстана.

Мероприятие продолжилось круглым столом. Аким области Амандык Баталов подчеркнув, что программа включает широкие направления работы, отметил меценатов Жаксылыка Ушкемпирова, Болата Назарбаева, Бауыржана Оспанова, семьи Сабировых, которые активно включились в реализацию программы. Также глава региона отметил, что активней в реализацию подпрограмм «Туған жер», «Киелі Қазақстан» с опорой на результат должна включиться молодежь края.

В свою очередь проектор Жетысуского государственного университета им.И.Жансугурова Мухтар Толеген сообщил, что в вузе в рамках программы «Рухани жаңғыру» разработано 42 научных проекта, включая сакральную карту Алматинской области на трех языках. Также в университете студенты изучают новый предмет «Модернизация общественного сознания». Докладчик подчеркнул, что университет продолжит усиленно работать в этом направлении.

По слова руководителя областного управления внутренней политики Рустама Алпысбаева, специлисты центра и всех управлений области, отвечающие за реализацию в регионе программы «Рухани жаңғыру», прошли специальное обучение в Астане. Далее Р.Алпысбаев осветил планы по организации информационного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках программы.

В завершение встречи аким области А.Баталов отметил:

- Нынешний год мы завершаем с хорошими показателями, с хорошим настроением. Это все результат того, что наш Президент указывает нам правильные и конкретные направления работы, ставит реальные цели и задачи, при этом оказывается вся необходимая государственная поддержка. Поэтому и в наступающем Новом году необходимо приложить все усилия, чтобы работать не теряя темпа, тогда мы достигнем еще более больших успехов, - сказал А.Баталов, завершив выступление предновогодними пожеланиями.

Стоит отметить, что центр «Рухани жаңғыру» - первый в республике центр такого типа, который расположен в парке культуры и отдыха «Жастар» города Талдыкорган. В центре будет работать региональный офис по вопросам реализации программы. Новый центр станет главным местом, где будут обсуждаться все предложения, идеи и планы, связанные с указанной программой.