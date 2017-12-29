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США поставят ракеты Польше и Японии

29 декабря 2017, 21:17

Производство будет осуществляться в Аризоне, предполагаемая дата окончания работ — 31 января 2020 года.

Военно-воздушные силы США подписали контракт с компанией Raytheon Missile Co. на производство ракет AMRAAM, поставки которых будут осуществляться в десять стран мира, включая граничащие с Россией Польшу и Японию. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, пишет RT.

По данным оборонного ведомства, контракт на $634,2 млн предусматривает создание усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух — воздух», запчастей к ним и телеметрического оборудования.

Производство будет осуществляться в Аризоне, предполагаемая дата окончания работ — 31 января 2020 года.

Отмечается, что AMRAAM будут поставляться в Японию, Южную Корею, Марокко, Польшу, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн и Катар.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок на Украину.

Фото: EADaily


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