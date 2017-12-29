"Барыс" на минорной ноте завершил год, уступив ХК "Сочи"

Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz. Сегодня подопечные Евгения Корешкова на последних минутах отдали матч ХК "Сочи".

Данный матч ознаменовался появлением в составе "Барыса" Дамира Рыспаева, который был дисквалифицирован КХЛ еще перед стартом прошлого сезона, но недавно все ограничения с него были сняты и он снова готов биться за столичный клуб. Сегодня Дамир запомнился только тем, что отбывал командный штраф за нарушение численного состава на скамье провинившихся.

В целом же на площадке была равная игра. Во втором периоде команды обменялись шайбами.Тоже самое произошло и на старте третьей 20-минутки. На последней минуте встречи гости забросили шайбу, которую засчитали только после видеопросмотра. Судьи не углядели паса рукой.

Следующий матч столичный клуб проведет уже в следующем году, 3 января примет ханты-мансийскую "Югру".

Барыс (Астана) - Сочи - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы:

0:1 - Валерий Орехов (Кучин, Маркелов) - 31:35 Б

1:1 - Эрик О'Делл (Йокипакка, Уэллмэн) - 39:02

1:2 - Павел Падакин - 43:37

2:2 - Линден Вей (Даллмэн, Райт) - 50:22

2:3 - Кейси Уэллмэн - 59:24 Б

Штраф: 8-8

Вратари:

Кудрявцев - Шикин

29 декабря. «Барыс Арена» (Астана). 5557 зрителей.