Без прав Новый год встретят больше 38 тысяч казахстанцев

Более 38 тысяч водителей встретят Новый год без автомобильных прав. Причина тому – алкоголь во время вождения, а также грубые нарушения правил. Об этом сегодня рассказали в Министерстве внутренних дел. Для трех тысяч казахстанских автовладельцев этот год тоже запомнится - административным арестом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

В целом за прошедшие 12 месяцев казахстанцы 3 миллиона раз нарушили правила дорожного движения. Несмотря на внушительную цифру, количество аварий в этом году уменьшилось, уточняют в МВД. Так, например, в 2017 на дорогах погибло около двух тысяч человек. В прошлом году их было на 300 больше. Разъяснили в ведомстве и то, как и в каких случаях полицейские могут останавливать водителей. По словам представителя Комитета административной полиции, это может сделать как автопатруль, так и пеший наряд. При этом беспричинная остановка машин запрещена. На гуманизацию правил дорожного движения направлен и новый закон, недавно принятый в Казахстане. Так, например, за превышение скорости водители будут платить меньше. А за такое грубое нарушение, как выезд на встречную полосу их лишат прав не на год, как раньше, а на 6 месяцев.

Алибек Кениспаев, первый зам. председателя Комитета административной полиции МВД РК: "В законе о дорожном движении запрещена беспричинная остановка транспорта, в этом случае вы можете пожаловаться в дежурную часть органов внутренних дел либо на телефон доверия. По каждому факту будут проводиться проверки. Как вы знаете, у нас все инспекторы и наряды дорожной полиции оснащены видеорегистраторами, и факт неправомерной остановки можно проверить с помощью видеозаписи".

Фото: eGov