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Путин обратился к американцам в трейлере "Черного зеркала"

29 декабря 2017, 22:31

Трейлер содержит как фрагменты из сериала, так и кадры реальных событий.

В трейлере четвертого сезона сериала "Черное зеркало" президент России Владимир Путин "обратился" к американскому народу. Ролик был опубликован стриминговым каналом Netflix на YouTube, пишет РИА Новости.

Трейлер содержит как фрагменты из сериала, так и кадры реальных событий. В ролике упоминаются различные достижения робототехники, митинги противников президента США Дональда Трампа, марши националистов в Шарлотсвилле и феномен "фейковые новости". Видео сопровождается хитом шведской группы ABBA Happy New Year.

Кроме того, ролик от Netflix содержит и "обращение" российского лидера к гражданам США.

"Уважаемые граждане Америки. Дорогие друзья, будущее ярче, чем когда-либо", — говорит голосом Путина диктор. При этом видно, что президент России произносит совсем другие слова.

Четвертый сезон сериала "Черное зеркало" о влиянии современных технологий на жизнь выходит 29 декабря, в нем будет шесть эпизодов. Каждый из них, как и в предыдущих сезонах, представляет собой отдельную законченную историю с новым набором актеров.

Фото: РИА Новости


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