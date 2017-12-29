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Танцующего деда Мороза разыскивают полицейские в Жанаозене

29 декабря 2017, 22:43

Переодевшегося в Деда Мороза мужчину могут наказать.

Полицейские разыскивают мужчину, который в костюме Деда Мороза танцевал на дороге в Жанаозене, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональном портале "Лада".

Энергичного Деда Мороза засняли на камеры мобильного телефона очевидцы.

"Личность героя видеоролика устанавливается. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", — сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангыстау.

Новогодние праздники для Деда Мороза могут начаться с неприятностей: его могут наказать за создание помех на дороге.

Фото: ru.sputniknews.kz


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