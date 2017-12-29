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В Приморье автолюбитель украл добычу у леопарда

29 декабря 2017, 23:02

Кошка вышла на проезжую часть и долго не хотела переходить ее, как будто что-то разыскивая.

У дикого хищника, который обитает в нацпарке "Земля леопарда" в Приморском крае, вероятно, автолюбитель похитил добычу. Это показало расследование сотрудников заповедника, произведенное после появления видеозаписи странного поведения леопарда на дороге. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба нацпарка, пишет ТАСС.

Ранее в интернете появилась любительская видеозапись встречи с леопардом у дороги. Кошка вышла на проезжую часть и долго не хотела переходить ее, как будто что-то разыскивая. Видео привлекло внимание сотрудников охраняемой территории, и они выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

"Недалеко от дороги были обнаружены свежие пятна крови и следы переноски туши животного, которые вели до дороги и пропадали уже на самой проезжей части. Найденные здесь же клочья шерсти говорят о том, что леопард после удачной охоты пытался перетащить через дорогу тушу добытого им копытного животного (косули). А резко оборвавшийся след на асфальте позволяет предположить очевидное: на дороге косуля просто исчезла. Вероятно, что охотника от его жертвы отпугнули машины, а затем один из автолюбителей решил присвоить себе "бесхозные" десятки килограмм свежего угощения к новогоднему столу", - сообщает пресс-служба.

Этим и объясняют ученые поведение хищника. Вернувшись на дорогу, леопард не мог найти свою добычу, что явно застало его врасплох.

"В дикой природе зимой пятнистые олени и косули являются основой питания дальневосточного леопарда. Одно крупное копытное может обеспечить пятнистому хищнику около 14 дней сытой жизни. Однако в данном случае краснокнижная кошка осталась без пропитания. Леопарду снова придется выслеживать добычу и проявлять все свои навыки совершенного хищника, что требует немало времени и энергии. Намеренно или нет, но забравшие тушу люди явно испортили новогоднее настроение леопарду", - цитирует пресс-служба научного сотрудника нацпарка "Земля леопарда" Глеба Седаша.

При этом, как отмечают сотрудники, внешне леопард выглядел упитанным и едва ли испытывал проблемы с пропитанием. Они надеются, что в будущем с ним все будет в порядке.

Фото: Наш Зеленый Мир


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