Алматинский пес стал героем уходящего года

Пес по кличке Чарли Кинг стал настоящим героем уходящего года. Благодаря ему были спасены три девушки, заблудившиеся в горах близ Алматы. Правда, для Чарли и его кинолога - это всего лишь работа. Уже два года лабрадор служит в кинологическом отделении республиканского оперативно -спасательного отряда, пишет Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

Для лабрадора Чарли Кинга ежедневные трехчасовые тренировки совсем не в тягость. Напротив, он очень любит выполнять команды. А еще любит своего кинолога - Дмитрия. Его он считает другом. Вместе они не раз отправлялись в горы - искать тех, кому требуется помочь. Молодой пёс проявил свои способности при первой же операции. Этой весной в Бутаковском ущелье спасатели, разделившись на группы, разыскивали потерявшихся студенток.

«Я с собакой прочесывал склон горы. В районе перевала лесного. Пустил собаку на поиск, она забрала след и пошла по следу. Вышли на перевал. Увидели на снегу потом следы. Начали кричать, они отозвались. Спустились к ним, там снега было на той стороне много, не взирая на то что это было третье мая», - сказал спасатель-кинолог РОСО Дмитрий Денисов.

Дмитрий Денисов уже 12 лет работает кинологом. За это время он обучил трех собак и спас десятки жизней. Правда, иногда приходится отправляться на поиски погибших. Как например, когда в горах накрыло лавиной иностранного туриста. Но несмотря на все сложности, считает Дмитрий, его профессия очень интересна. Про своего питомца Чарли спасатель рассказывает с большой охотой. Говорит, что лабрадор очень дружелюбен и любит общество.

Чарли, когда попал в кинологическое отделение республиканского спасательного отряда, был очень разбалованным псом. Ему было около года, всё это время он жил в квартире и был домашним любимцем. Сейчас ему три года, и он понимает всю серьезность своей службы, но при этом любит играть и лакомиться. А самым любимым его лакомством является сыр.

Вместе с тем, каждая собака и её кинолог, должны доказать, что несут службу исправно. Для этого существует специальная аттестация. Тем, кто «провалил» экзамен, дают время на исправление результата. Третьего шанса не дано - выясняют в чём проблема и либо списывают собаку, либо наказывают кинолога.

«Кинологические расчеты, т.е. собака и кинолог проходят ежегодно аттестацию. Входят испытания для собаки - курс проверки послушания и ловкости, это снаряды, как мы показывали. Движение рядом с дрессировщиками. Как управляется собака, должна управляемая быть. И поиск в два этапа. Это в природной среде. На природе - в горах, степи. И техногенной среде - это разрушенные здания», - сказал спасатель-кинолог РОСО Дмитрий Денисов.

В отделении - 8 кинологов и 10 собак. Это лабрадоры- ретриверы, бельгийские овчарки- малинуа, босероны. Собака -спасатель должна быть очень подвижной и средних размеров, чтобы спокойно бегать по глубокому снегу и преодолевать препятствия.

«Мы отбираем собак на службу по нескольким критериям. Трехмесячных щенков выбираем по их способностям, ориентируясь на родителей- они должны быть рабочими собаками, т.е. обученными и чаще тоже задействованными в службе. Собака не должна быть агрессивной. Агрессию мы подавляем сразу же - частым общением с людьми, детьми. Кроме того, поисковые собаки не должны испытывать страха. В противном случае они не смогут преодолевать препятствия и выполнять свой долг- спасать людей», - сказал спасатель-кинолог РОСО Адлет Кудайбергенов.

Кинологи РОСО с собаками в этом году совершили больше 20 поисковых операций,обеспечивали безопасность людей. А по итогам сбора - семинара "Казспас 2017" кинологический расчет спасательного отряда был признан лучшим в стране.