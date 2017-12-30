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Названа самая выгодная валюта 2017 года

30 декабря 2017, 00:07

Лидером мирового валютного рынка стал мозамбикский метикал с ростом в 21%.

Самой прибыльной валютой 2017 года стал мозамбикский метикал – его курс вырос вырос на 21% по отношению к доллару США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет РИА Новости.

Аналитики отмечают, что максимальную прибыль в уходящем году все же получили владельцы криптовалют. Так, биткоин показал рост в 1500%. Эксперты при этом напоминают, что вложения в криптовалюту считаются весьма рискованными.

Лидером мирового валютного рынка стал мозамбикский метикал с ростом в 21%. Следом расположились чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. Худшим вариантом инвестиций среди валют, по словам аналитиков, стал узбекский сум, подешевевший на 60%.

Самым выгодным вложением для обладателей сырьевых активов стал палладий, курс которого вырос на 54%. Медь и алюминий подорожали на 29%. Наибольшие убытки своим владельцам принес природный газ – минус 27,5% по итогам года.

Наибольший рост среди ценных бумаг показали государственные облигации Греции (около 60%), Белиза (38,7%) и Аргентины (30%). Наименее выгодным вложением стали гособлигации Венесуэлы – до минус 55%.

Среди фондовых индексов наибольшую доходность показал украинский UX – его рост составил 80%. Второе и третье места занимают Казахстан (+64%) и Монголия (+63%) соответственно. Первым с конца стал Пакистан – его фондовый индекс опустился на 22%.

Фото: РИА Новости


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