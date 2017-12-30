Что было сделано в Алматы за сентябрь – декабрь 2017-го года?

Крупные изменения в благоустройстве города произошли за осень 2017 года в Алматы. Посажено более 2-х тысяч деревьев, новые автобусы появились на 8 маршрутах, три населенных пункта обеспечили водой, а в аэропорту открылась еще одна взлетно-посадочная полоса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

Появились новые автобусы на 8 маршрутах

На 8 маршрутах появились новые автобусы. Низкопольные 12-метровые автобусы экологичного класса «Евро-5» теперь курсируют на маршрутах: 86, 70, 65, 103, 50, 126, 112. И возобновлен автобусный маршрут №77.

Открылось 6 ледовых катков

В Алматы открыты шесть бесплатных круглосуточных ледовых катков.

В международном аэропорту Алматы открыта новая взлетно-посадочная полоса

В международном аэропорту Алматы открыта новая взлетно-посадочная полоса. Построены две дополнительные скоростные рулёжные дорожки, установлена новая светосигнальная система, заменено все электрооборудование.

Установленная светосигнальная система немецкого производства отвечает требованиям категории «III Б» ИКАО и позволяет принимать самолеты в условиях ограниченной видимости. Теперь погодные условия никак не повлияют на перелеты.

Благодаря еще одной взлетно-посадочной полосе значительно увеличилась эффективность работы. В следующем году аэродром сможет производить 24 взлетно-посадочные операции за сутки.

В Алматы автопарки коммунального хозяйства и полиции пополнились новой техникой

К зиме готовы коммунальные хозяйства Алматы. Главе мегаполиса представили специальную снегоуборочную технику. Это 14 комбинированных уборочных машин на шасси КаМАЗа, 16 многофункциональных уборочных машин Pony и 20 мини-тракторов и мини-погрузчиков, а также 10 автобусов.

В Алматы площадь уборки улиц составляет порядка 20 млн. м². Для уборки снега задействуют 15 подрядных организаций и 1116 единиц спецтехники.

А для патрулирования улиц закупили более 200 легковых автомобилей отечественного производства, работающих на газе, также два автобуса и несколько микроавтобусов для транспортировки личного состава, две пожарные автоцистерны и 34 эвакуатора.

В Алматы посажены деревья

В текущем году в Алматы высадили более 26 тысяч деревьев. Озеленили улицы Панфилова, Жибек Жолы, Кабанбай батыра и Гоголя. На улице Мендыкулова посадили 15 деревьев, а на автостоянке проспекта Назарбаева – 31 дерево.

Не оставили без внимания и городские цветники, их площадь увеличили на 11 тыс.кв.м.

В будущем в рамках программы «Туған жер» на улицах, прошедших реконструкцию, запланирована посадка 2312 аллейных и пейзажных деревьев, более 3 тысяч кустов и цветников.

В Алматы официально презентован новый стадион

Площадь нового стадиона составляет 39 тыс. кв. м. Он оснащен всеми условиями для занятий по 47-ми видам дисциплин легкой атлетики и игры в футбол. Открытая площадка имеет беговые дорожки на 100, 400 метров, искусственное футбольное поле, площадки для прыжков в высоту и в длину, а также специальные зоны с натуральным травяным покрытием для толкания ядра, метания молота, диска и копья. С восточной стороны установлены современные сборно-разборные трибуны на 300 мест. Стадион расположен за ледовым дворцом «Алматы Арена».

Жители Наурызбайского района обеспечили водой

Более 30 тыс. жителей Наурызбайского района Алматы получили возможность подключиться к новым сетям водоснабжения. Подключение начали в микрорайоне «Калкаман-3», где на сегодняшний день уже 560 частных домов получили доступ к чистой питьевой воде. На очереди домостроения микрорайонов «Алты Алаш» и «Калкаман-2».

А так же здесь были проведены работы по обновлению сточных труб. После подключения чистой воды жители за 1 куб м будут платить 55 тенге, а за куб сточных вод – 28 тенге. В будущем планируется провести 209 км новых сетей водопровода и канализации.

Фото: Advantour