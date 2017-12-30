Казахстанцы стали дарить более дешевые подарки

По статистике, в конце декабря казахстанец тратит на треть больше, чем в другие месяцы.

10 тысяч тенге на подарок ребенку, 50 тысяч - на бытовую технику и миллион тенге на зимние каникулы. Сколько потратят казахстанцы на новогодние подарки на фоне снижения покупательской способности? Этим вопросом задались различные рейтинг-агентства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

По статистике, в конце декабря казахстанец тратит на треть больше, чем в другие месяцы. В крупной сети бытовой техники посчитали, в декабре выручка вырастает на 20 процентов.

Айнур Касимова, директор магазина бытовой техники: "В среднем каждый казахстанец тратит и демонстрирует средний чек в среднем в размере 50 тысяч. Это хороший средний чек. В непосредственном тренде - сотовые телефоны, смартфоны, за которым покупатель приходит к нам. Это телевизоры, каждый пытается обновить свою технику".

Вопреки представлениям, январь не считается «мертвым сезоном» для магазинов техники, - рассказывает директор магазина Айнур Касимова. Люди продолжают тратить накопленные бонусы и предпочитают делать новогодние покупки без спешки. Случай же когда покупку не отложить - подарок ребенку.

Продавцы игрушечных магазинов говорят, что средний чек в этом году составил в среднем около 10 тысяч тенге. Если учесть, что в Казахстане более 4 миллионов детей в возрасте до 14 лет, можно посчитать, что мешок деда Мороза в этом году стоил более 40 миллионов тенге.

Цифра конечно, примерная. По данным опроса информационно-аналитического центра «Kompetenz» в этом году почти четверть респондентов вообще не собирается дарить подарки. Тогда как остальные опрошенные (24%) планируют дарить детские игрушки, 19% - cладости, 9% - подарочные сертификаты, 8% - парфюмерию и косметику, 8% - мелкую бытовую технику, 6% - современные гаджеты.

На продажи турпутевок на зимние каникулы снижение покупательской способности никак не повлияло , рассказывает директор туристического агентства Ардак Кулушева. В ее компании продали столько же туров, что и в прошлом году. Стоимость 10-дневного отдыха для среднестатистической семьи из 4 человек выходит в один миллион тенге. Самые популярные направления - Тайланд, Хайнань и Египет. Отели на берегу Красного моря, к примеру, снизили цены на 20 процентов - из-за отсутвия туристов из России.

Ардак Кулушева, директор туристического агентства: "Есть люди, которые ждут горящих путевок. Но на новый год горящих путевок не бывает. Люди берут туры в кредит, либо в рассрочку. Это сейчас очень популярно стало среди туристов. Либо покупают заранее".

Отвечая на вопросы аналитиков, казахстанцы признались, что их подарочный бюджет составил около 24 тысяч тенге. Это на треть больше, чем в прошлом. А Президент ассоциации ретейлеров Казахстана Василий Горевой считает, что в этом году объемы продаж не превысят прошлогодних показателей.

Василий Горевой, президент ассоциации ретейлеров Казахстана: "Большая часть расходов уйдет в продуктовую линейку. А что касается непродуктовых направлений, я думаю, что да - одежда. Потому что отложенный спрос формировался достаточно долго. И его реализация в последние дни декабря она так или иначе заметна".

Несмотря на различные замеры и рейтинги, меняющуюся шкалу цен и спрос, в декабре казахстанцы стараются радовать подарками себя и близких. Магия нового года очаровывает всех.

Фото: Top-Bit