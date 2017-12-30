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Суд отправил в тюрьму 96-летнего «бухгалтера Освенцима»

30 декабря 2017, 01:54

Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году, однако попытался обжаловать решение.

Суд в Германии приговорил к четырем годам тюрьмы 96-летнего Оскара Грёнинга, занимавшего должность бухгалтера в концлагере Освенцим, сообщает gazeta.ru.

Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году, однако попытался обжаловать решение. Конституционный суд в ФРГ отклонил жалобу «бухгалтера Освенцима».

Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тыс. случаях убийства.


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