Суд отправил в тюрьму 96-летнего «бухгалтера Освенцима»
Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году, однако попытался обжаловать решение.
Суд в Германии приговорил к четырем годам тюрьмы 96-летнего Оскара Грёнинга, занимавшего должность бухгалтера в концлагере Освенцим, сообщает gazeta.ru.
Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году, однако попытался обжаловать решение. Конституционный суд в ФРГ отклонил жалобу «бухгалтера Освенцима».
Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тыс. случаях убийства.
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