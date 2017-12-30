В Алматы водитель Toyota устроил двойное ДТП

В результате ДТП пострадали водители Toyota и Lada, их госпитализировали.

Как рассказал водитель Kia, он двигался по улице Толе би в западном направлении, сообщает Zakon.kz.

Параллельно Kia ехала Lada. На подъезде к улице Розыбакиева в эти две машины врезалась Toyota Camry. От сильного удара Kia отбросило на встречную полосу, а Lada оказалась на обочине. Toyota, потеряв колеса и проехав более 50 метров на боку, улетела на обочину.

В результате ДТП пострадали водители Toyota и Lada, их госпитализировали.

По словам родственников участников ДТП, водитель Toyota был в нетрезвом состоянии. Он совершал обгон, когда устроил аварию.

Немного позже на место аварии прибыл другой автомобиль, водитель которого рассказал, что якобы эта же Toyota устроила ДТП на пересечении улиц Толе би – Байзакова и, оставив свой госномер, скрылась. Один из очевидцев погнался за Toyota и стал свидетелем еще одного ДТП.