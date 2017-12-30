Автобус будет бесплатно возить карагандинцев в Новый год
Автобус будет украшен гирляндами.
Автопарк № 3 Караганды выпустит на линию 31 декабря и 1 января автобус, который будет бесплатно возить пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Самым популярным маршрутом в Караганде является именно 43-й маршрут. Выделив одну единицу автобуса на два праздничных дня, руководство и коллектив автопарка решили сделать горожанам подарок.
Автобус будет украшен гирляндами.
Фото: inform.kz
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