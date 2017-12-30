Кто из казахстанских фигуристов выступит на ОИ-2018

Сразу три спортсмена представят Казахстан на Играх в Пхёнчхане.

Стало известно имя третьего фигуриста, который выступит от Казахстана на зимней Олимпиаде.

Третью квоту, которая дает право на участие в ОИ-2018, займет Айза Имамбек – обладатель второго места чемпионата Казахстана по фигурному катанию.

"Сегодня номер один среди претендентов в нашем выборе на третью Олимпийскую лицензию. Кроме того, Айза уже выполнила технический минимум, являющийся обязательным условием допуска на Олимпиаду", — прокомментировал главный судья чемпионата Юрий Гуськов.

Запасными на зимние игры от Казахстана заявлены спортсмены Абзал Ракимгалиев и Жансая Адыханова.

"При этом Жансае, чтобы попасть на игры в статусе запасной, необходимо набрать очки технического минимума на турнире FBMATrophy, который стартует 4 января в Абу Даби", — отметили в НОК.

Впервые за время участия Казахстана в зимних Олимпийских Играх в турнире по фигурному катанию выступят три спортсмена. Путевку в Пхёнчхан ранее получил Денис Тен, благодаря попаданию в Топ-20 по итогам Чемпионата мира в Хельсинки.

У женщин две лицензии стране принесла Элизабет Турсынбаева, которая вошла в десятку сильнейших на том же турнире.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © REUTERS / Grigory Dukor