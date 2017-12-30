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ИГ* взяло ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

30 декабря 2017, 07:47

При этом террористы отказались предоставлять какие-либо доказательства.

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, передает Лента.ру.

Ассоциированное с ИГ информагентство Amaq уточняет, что к взрыву в магазине «Перекресток» на площади Калинина причастен отряд Амнията (служба безопасности) исламских экстремистов. При этом террористы отказались предоставлять какие-либо доказательства.

28 декабря президент Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают произошедший взрыв следствием плохой работы спецслужб.

Взрыв в камере хранения магазина прогремел вечером 27 декабря. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что в супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. По последним данным, пострадали 13 человек.

* - Террористическая организация, запрещена в Казахстане.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости


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