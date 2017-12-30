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Более 200 казахстанцев призвали к ответственности через Интернет

30 декабря 2017, 07:57

Преимуществом «Е – уголовного дела» является исключение фактов фальсификации и утери уголовных дел, а также избавление от ненужной бумажной волокиты.

11 августа текущего года Генеральным Прокурором, Председателями Верховного Суда и Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Министрами финансов и внутренних дел подписан совместный Приказ «О создании межведомственной рабочей группы и внедрении пилотного проекта «Е – уголовное дело», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны..

Во исполнение Приказа с 25 августа 2017 года в УВД и РОП УВД района «Алматы» города Астаны стартовал пилотный проект «е-УД».

За период реализации пилотного проекта в электронном уголовном деле в суд направлено 192 уголовных дел и дано 208 санкций в электронном формате.

В рамках реализации проекта «Е – уголовное дело» реализована возможность санкцианирования меры пресечения содержания под стражей «Онлайн» посредством видео конференцсвязи.

Процесс санкционирования осуществляется без доставления задержанных лиц в суд. Уже более 100 санкции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей проведены посредством видео конференцсвязи.

С 01.01.2018 года запланирован переход на введение уголовного судопроизводства в электронном формате, то есть, реализация «Е – уголовного дела» в органах уголовного преследования.

Все проводимые следственные действия и принятые процессуальные решения будут вноситься сотрудниками органов уголовного преследования в модуле еУД с фиксацией фактической даты принятия решения, и изменить данные сотрудник уже не сможет.

Преимуществом «Е – уголовного дела» является исключение фактов фальсификации и утери уголовных дел, а также избавление от ненужной бумажной волокиты.

Фото: exzk.ru


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