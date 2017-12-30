В Атырау устроили засаду на сотрудников рыбинспекции

Несколько служебных автомашин Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира получили пробоины на колесах.

Два десятка колес на нескольких служебных автомашинах инспекторов было проколото при помощи разбросанных на дороге металлических штырей, передает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Как сообщил изданию неофициальный источник, на днях, недалеко от поселка Дамба, несколько служебных автомашин Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира попали в засаду — получили пробоины на колесах.

Только по счастливой случайности машины не перевернулись. Позже на дороге будут обнаружены сваренные крест-накрест куски заточенной арматуры.

Официальный представитель инспекции Олег Тушканов подтвердил такой факт. По его словам, в течение двух дней было пробито 20 колес на 6 служебных автомашинах оперативной группы отдела охраны природных ресурсов и отдела Дамбинской инспекции. По данному факту руководство Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира обратилось в правоохранительные органы.

В инспекции также склоняются к версии, что эти «штыри» оказались на дороге не случайно, а были намеренно установлены браконьерами на дороге.

Фото: предоставлено Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира