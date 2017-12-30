Названы опасные блюда на новогоднем столе

Есть шанс заразиться вирусными инфекциями, употребив в пищу плохо промытые фрукты и овощи.

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников предупредил об опасности заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи, сообщает Лента.ру.

По утверждению специалистов надзорной организации, наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются заправленные майонезом и сметаной салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и подобные. Кроме того, есть шанс заразиться вирусными инфекциями, употребив в пищу плохо промытые фрукты и овощи.

Роспотребнадзор рекомендует предпочесть домашнюю пищу покупной, а также хранить остатки блюд не более суток.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости