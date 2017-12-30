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Ураганом снесло крыши зданий в Жамбылской области

30 декабря 2017, 08:52

По информации ДЧС, жертв и пострадавших нет.

Шквальный ветер повредил кровлю сразу нескольких зданий в Жамбылской области, передаёт "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

В Таразе ураган частично сорвал крышу пятиэтажного дома – снесло 40 квадратных метров кровли.

Пострадала кровля сразу нескольких объектов, расположенных на территории колонии смешанной безопасности ЖД-158/1. Металлические листы крыши унесло со зданий дежурной части, контрольно-пропускного пункта, административного здания, режимного корпуса №3.

Порывами ветра повреждена кровля блока "А" областной школы-интерната имени Нургисы Тлендиева, пострадало левое крыло учебного корпуса на площади 240 квадратов.

В селе Айша-биби Жамбылского района ураганом сорвало крышу бокса для техники в войсковой части.

По информации ДЧС, жертв и пострадавших нет.

Фото: МИА "Казинформ"


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