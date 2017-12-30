КХЛ представила игровую форму для Матча звёзд-2018 в Астане

В пятницу Континентальная хоккейная лига представила игровые свитера и экипировку для Матча Звёзд 2018, который пройдет в январе будущего года в Астане, передает СИА «SPORTINFORM».

Главные шоу сезона в трех лигах: КХЛ, МХЛ и ЖХЛ будут проведены в рамках единой Недели звезд хоккея, которая пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года. Специально для мероприятий звездной недели разработаны уникальные цветовые решения для перчаток, шлемов и хоккейных трусов, в которых будут выступать участники Матча звезд КХЛ, Кубка вызова МХЛ и Матча звезд ЖХЛ.

Игровая форма и экипировка выдержаны в единой стилистике Недели звёзд хоккея 2018. При её создании использовались цвета государственного флага Республики Казахстан (золотой и голубой) в знак уважения к стране, в которой состоится главное хоккейное шоу сезона 2017/18, а также элементы национального казахского орнамента. Сборные выйдут на лёд в свитерах жёлто-золотого (Дивизион Боброва), белого (Дивизион Тарасова), голубого (Дивизион Харламова) и синего (Дивизион Чернышева) цветов.

Среди новшеств нынешнего сезона - разработка логотипов сборных дивизионов в стилистике Матча звёзд. Как и в прошлом году на Матче звезд будут использоваться краги в цвет игрового свитера, при таком решении они станут органичным продолжением рукавов.

Кроме того, для формы дивизиона Харламова потребовался выпуск шлемов редкого голубого цвета, и компания BAUER изготовила эксклюзивную партию специально для Матча звёзд. Для формы сборной этого же дивизиона компанией «Луч» выпущена ограниченная партия ткани, из которой изготовлены игровые свитера. «Стало традицией изготавливать игровую форму в стилистике Матчей Звёзд, и в этом году мы также следуем ей. Матч Звёзд - это, прежде всего, шоу, от которого ждут незабываемых впечатлений и ярких красок. Поэтому КХЛ тщательно подходит к разработки каждой детали главного праздника сезона. Форма команд должна соответствовать общей атмосфере, кроме того, мы должны были учитывать и то, как она будет выглядеть на телеэкране по время трансляции. Думаю, Лиге удалось учесть все нюансы, и Матч Звёзд 2018 останется в памяти болельщиков и телезрителей в том числе и благодаря игровой форме», - говорит вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов.



Фото: inform.kz