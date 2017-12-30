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Суббота в Казахстане пройдет без осадков

30 декабря 2017, 09:30

Местами возможна метель, гололед, туман, усиление ветра.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере, в центре и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами возможна метель, гололед, туман, усиление ветра.

В Алматинской области - туман, в районе Жаланашколя 17-22 м/с.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях обещают туман, гололед.

В Южно-Казахстанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью и утром в Актюбинской областях возможен туман.

В Карагандинской области - местами туман, ночью ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается туман, утром и днем усилится ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами туман, ветер 15-20 м/с.

В Астане днем: ясно, -10°

В Алматы днем: ясно, -1°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Pinterest


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