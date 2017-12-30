Суббота в Казахстане пройдет без осадков
Местами возможна метель, гололед, туман, усиление ветра.
На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере, в центре и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами возможна метель, гололед, туман, усиление ветра.
В Алматинской области - туман, в районе Жаланашколя 17-22 м/с.
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях обещают туман, гололед.
В Южно-Казахстанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью и утром в Актюбинской областях возможен туман.
В Карагандинской области - местами туман, ночью ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской области ожидается туман, утром и днем усилится ветер 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами туман, ветер 15-20 м/с.
В Астане днем: ясно, -10°
В Алматы днем: ясно, -1°
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Фото: Pinterest
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