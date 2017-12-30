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В Алматы за сводничество задержан владелец стриптиз-клуба

30 декабря 2017, 09:55

Чтобы доказать преступную деятельность клуба пришлось провести ряд оперативных и специальных мероприятий.

Владелец стриптиз-клуба и три его администратора задержаны за сводничество, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Чтобы доказать преступную деятельность клуба, сотрудникам алматинского УБОП пришлось провести ряд оперативных и специальных мероприятий.

"Под подозрение попали владелец заведения и его администраторы, которые по предварительному сговору, с целью преступной наживы, за денежное вознаграждение предоставляли девушек легкого поведения посетителям клуба. Эта схема у них была четко отлажена, роли каждого фигуранта, соответственно, распределены. К примеру, ночь с их, так называемой, работницей предприимчивые организаторы заведения оценивали в 300 долларов. В случае, если клиенту нужны были подходящие апартаменты, стоимость платы значительно увеличивалась. Минувшей ночью подозреваемые были изобличены в преступлении и задержаны. В момент нашего визита в этом клубе "на рабочем месте" находились 22 девушки легкого поведения, 3 из них – граждане Российской Федерации и еще двое – подданные Узбекистана", - сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы подполковник полиции Берик Абильбеков.

Фото: пресс-служба ДВД Алматы


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