Бой Головкин - "Канело" назван событием года по версии журнала The Ring
30 декабря 2017, 10:00
А вот лучшим боем назван другой поединок.
Авторитетный журнал о боксе The Ring, подводящий итоги уходящего 2017 года, назвал победителя в категории "Событие года", сообщает Vesti.kz.
Им стал поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Бой включил в себя все 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья.
Звания "Лучший бой года" удостоен поединок Энтони Джошуа - Владимир Кличко. Боксером года назван украинец Василий Ломаченко.
В номинации "Нокаут года" отмечен Давид Лемье, отправивший в третьем раунде на настил ринга Кертиса Стивенса.
Фото: trbimg.com
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