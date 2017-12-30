В Алматы ювенальная полиция к Новому году дарит подарки детям из малообеспеченных семей

Полицейские с поздравлениями и наилучшими пожеланиями навестили 25 семей и вручили подарки 60 детишкам.

К наступающему празднику Нового года ювенальной полицией города при активном содействии акимата Ауэзовского района, а также общественного объединения «Общество поддержки и содействия правоохранительным органам в борьбе с экономическими и административными правонарушениями» проведена благотворительная акция, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Полицейские и общественники, закупив подарки для детей, объезжали дома малообеспеченных семей, в которых воспитываются маленькие дети.

"Не зря говорят, добро не знает границ, и соответственно, времен года. Такие акция мы проводим не только в канун Нового года. Мы уже считаем своим долгом, помочь собрать в школу деток, чьи родители, по объективным причинам не имеют возможности сделать это самостоятельно. К слову, летом, в День защиты детей, мы также дарим нуждающимся семьям необходимые сезонные вещи для детей. В таких семьях, как правило, родители редко балуют детей подарками. Поэтому сегодня мы решили навестить их и подарками в виде сладостей и игрушек поднять детишкам предновогоднее настроение. Такие мероприятия позволяют нашим сотрудникам не только владеть обстановкой на вверенном участке, но также прививают доверие к полиции в глазах населения. Но самое главное, чтобы дети воспитывались на восприятии, что полицейский - это старший товарищ, друг семьи", - отметила начальник отдела ювенальной полиций Местной полицейской служба ДВД города Алматы полковник полиций Лейла Алипбаева.

В предновогодней суете полицейские с поздравлениями и наилучшими пожеланиями навестили 25 семей и вручили подарки 60 детишкам.

Фото: Местная полицейская служба ДВД города Алматы