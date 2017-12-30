Казахстанки смогут заказывать свидетельство о рождении ребенка через SMS

Сразу после рождения ребенка маме поступит SMS-сообщение с предложением заказать свидетельство о рождении малыша.

С 29 декабря госкорпорация "Правительство для граждан" вместе с АО "Национальные информационные технологии" и уполномоченными госорганами был запущен пилотный проект по оказанию услуг по рождению ребенка в проактивном формате, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил председатель госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов на своей странице в Facebook.

"Теперь заявление на регистрацию рождения будет поступать в РАГС автоматически, с помощью интеграции информационных систем. Сразу после рождения ребенка маме поступит SMS-сообщение с предложением заказать свидетельство о рождении малыша. Все сведения будут подтягиваться из информационных систем различных госорганов, а недостающие - запрашиваться у услугополучателя через SMS-сообщения. Пилотный проект по оказанию проактивных услуг по рождению ребенка запущен во всех областях Казахстана", - сообщил Оспанов.

Чтобы стать пользователем проактивных услуг необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан на портале электронного правительства.

Фото: Алау-ТВ