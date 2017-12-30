В Алматы женщину оштрафовали за двойное гражданство

В специализированном межрайонном административном суде Алматы рассмотрено административное дело по ст.496ч.2 Кодекса РК об АП в отношении Т., указывается в сообщении суда, передает BNews.kz.

Т., являясь гражданкой Казахстана, 7 сентября 2017 года получила гражданство Израиля, и имела при себе национальный паспорт и удостоверение личности гражданки РК, и в установленные законодательством РК сроки не сообщила факта приобретения иностранного гражданства.

Тем самым, в вину правонарушение T . вменено ст. 21 Закон «О гражданстве» РК и усмотрены признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 496 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В судебном заседании T. вину в совершении правонарушения признала полностью. Постановлением суда правонарушитель T. признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа 200 МРП на сумму 453 800 тенге в доход государства. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сотрудники линейного отдела внутренних дел в аэропорту Алматы выявили гражданку Турции - 1987 года рождения, с двойным гражданством Турции и Казахстана.

Фото: catoday.org