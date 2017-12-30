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Елку из машин собрали в Шымкенте

30 декабря 2017, 11:10

Они выстроили свои автомобили в виде елки и зажгли фары.

Автолюбители из Шымкента по-своему поздравили с Новым годом, передает Zakon.kz.

Они выстроили свои автомобили в виде елки и зажгли фары.

«От имени автолюбителей и жителей города Шымкента всех поздравляем с Новым годом. И передаём эстафету всем оставшимся городам Казахстана», - сказали организаторы флешмоба в своём видеообращении.

Фото: скриншот


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