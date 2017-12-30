В Астане возобновили работу спецкасс по продаже проездных билетов

С сегодняшнего дня (30 декабря 2017 года) в обязательном порядке будут возобновлены работы специализированных касс по продаже проездных билетов, передает медиацентр столичного акимата. Кроме того, планируется увеличение времени работы касс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Сбои в работе некоторых пунктах продажи произошли в связи с техническими неполадками в системе. При этом оплата наличными за проезд в общественном транспорте не отменяется. Разовый билет выдается путем распечатки с консоли водителя.

Продажа трехмесячного тарифа будет производиться только в специализированных кассах, так как в этом случае требуется персонализация пассажира. В случае утери карты с таким тарифом, через кассы их можно будет легко восстановить. Через RTVM-автоматы данная услуга будет невозможна.

При этом пополнить и приобрести проездные карты АSTRA PLAT сроком на месяц в столице можно в 36 точках, 7 из которых – это специализированные кассы для покупки и пополнения транспортных карт сроком на один и три месяца.

«С начала 2018 года мы переходим с бумажных месячных проездных билетов длительного пользования на тариф «Месячный проездной», который также вместе с другими тарифами может быть загружен на транспортную карту пассажира. Это важно не только для удобства пассажира, но и даст возможность выявить реальную потребность и других тарифов», – говорится в сообщении «Astana LRT».

Адреса специализированных касс:

• ул. Нажимеденова, 10/2 (в офисе «ASTRA Parking»),

• ТД «Евразия», ул. Петрова, 24 (бутик № 051),

• автовокзал «Сапаржай Астана», ул. Гете, 5,

• ТД «Алем», ул. Богенбай батыра, 68 (2 этаж, бутик 12),

• «Столичный цирк», пр. Кабанбай батыра, 5,

• ТД «Женic», пр. Женic, 47 (3 этаж),

• ул. К. Мунайтпасова, 14 «Центр квалификации» (Центральная касса).

Автоматы RTVM:

• железнодорожный вокзал, ул. Гёте, 1;

• ТД «Северный», ул. Косшыгулулы, 9;

• торговый дом «Орбита», ул. Петрова, 1;

• ТД «Встреча», пр-т Абылай хана, 31;

• ул. К. Мунайтпасова, 14 «Центр квалификации»;

• международный аэропорт, пр. Кабанбай батыра, 115;

• ТД «Рахмет», пр. Б. Момышулы, 10;

• ТРЦ «Азия парк», пр. Кабанбай батыра, 21;

• супермаркет «Апрель», пр. Женис, 67;

• супермаркет «Апрель», проспект Республики, 4;

• супермаркет «Апрель», ул. Мунайтпасова, 20;

• ЦУМ (ТЦ «Sine Tempore»), ул. Бейбитшилик, 9;

• ТД «Жаннур», ул. Абая, 48;

• столичный рынок «Астаналык», ул. Сейфуллина, 47.

Уличные автоматы RTVM:

• пр. Сарыарка, 33 – остановка «Медакадемия»;

• пр. Сарыарка, 38 – остановка напротив «Медакадемии»;

• пр. Сарыарка, угол ул. Сейфуллина – остановка «Агентство Хабар»;

• пр-т Сарыарка, угол ул. Сейфуллина – остановка напротив «Агентство Хабар»;

• ул. Бараева – остановка «Ул. Бараева»;

• ул. Бараева, угол ул. Иманбаева;

• ул. Бараева – остановка «Микрорайон Жастар»;

• ул. Кравцова – остановка «Микрорайон Жастар»;

• проспект «Мәнгілік ел», остановка «Дом Министерств»;

• пересечение пр. «Мәнгілік ел» и ул. Кунаева – остановка «Дом Министерств»;

• остановка «проспект Мәнгілік ел» напротив Дома Министерств;

• проспект «Мәнгілік ел» – угол ул. Достык, остановка «Дом Министерств», вторая арка;

• ул. Достык – остановочный пункт напротив бизнес-центра «Санкт-Петербург».

Фото: astanatimes.com