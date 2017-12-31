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Танцующий Дед Мороз из Жанаозена найден и наказан

31 декабря 2017, 01:11

Мужчина полностью признал свою вину.

Дедом Морозом оказался житель Жанаозена, 1972 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Как рассказали в ДВД области, мужчина полностью признал свою вину.

Был составлен протокол об административном нарушении, сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.

«Сотрудниками полиции установлена личность героя видеоролика. На него наложен штраф в размере 5 МРП (11 345 тенге)», — отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что полицейские начали поиски Деда Мороза за танцы на проезжей части.


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