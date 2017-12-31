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20 песиков, которые помогут вам улыбнуться и ощутить атмосферу Нового года

31 декабря 2017, 01:41

Cимвол наступающего года — собака, а собака — лучший друг человека.

Приближается новый, 2018-й год, и мы надеемся и ждем, что он принесет перемены к лучшему и приблизит нас к исполнению заветных желаний. Ведь символ наступающего года — собака, а собака — лучший друг человека.

AdMe.ru подготовил добрые пожелания с очаровательными собаками для вашего новогоднего настроения.


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