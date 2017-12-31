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Мемориал Славы в Усть-Каменогорске повредили вандалы

31 декабря 2017, 01:50

Руководителя городского отдела ЖКХ обратился к жителям города с просьбой бережнее относиться к мемориалу Славы на Стрелке.

О происшествии рассказали в городском отделе ЖКХ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

«Вчера памятник нашим землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, повредили вандалы», — сообщил заместитель руководителя городского отдела ЖКХ Еркын Тураров.

Еркын Тураров обратился к жителям города с просьбой бережнее относиться к мемориалу Славы на Стрелке, ведь люди, которым он посвящен, отдали жизни за то, чтобы мы с вами жили в мире.


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