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В Москве мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку

31 декабря 2017, 06:00

Госпитализированные парень и девушка находятся в тяжелом состоянии.

Ревность рассматривается среди возможных причин стрельбы у бара в центре Москвы, в результате которой два человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. По словам источника, мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку. Предположительно, стрельба велась из травматического оружия.

"В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой", — сказал собеседник агентства.

Правоохранители ищут уроженца республики Марий Эл 1991 года рождения, зарегистрированного в городе Жуковский Московской области. При себе он может иметь травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что госпитализированные парень и девушка находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович


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