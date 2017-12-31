Легковушку с наркотиками протаранил поезд в Жамбылской области

Стали известны подробности происшествия на железнодорожном транспорте, зафиксированного в Жамбылской области неделю назад, передает МИА «Казинформ».

Напомним, как сообщали в пресс-службе ДЧС области 25 декабря, в 05:20 утра в Мойынкумском районе, на 1 340 км железнодорожного перегона Шыганак - Бурылбайтал, грузовой поезд из 50-ти вагонов, сообщением «Караганда - Шу» столкнулся с легковой автомашиной. В результате столкновения автомашина загорелась, жертв и пострадавших нет.

Происшествие вызвало тогда задержку в течение полутора часов пассажирского и грузового поездов. Как рассказал источник в правоохранительных органах, легковушка настолько обгорела, что марку машины не сразу удалось определить.

Выяснилось затем, что легковая машина Land cruiser 200 была оставлена на железнодорожных путях без водителя. Причем в процессе тушения загоревшейся машины стало ясно, что в ней находится значительный груз веществ, которые определены как наркосодержащие.

Автомобиль Land cruiser был без номерных опознавательных знаков. В данное время проводятся поиски его водителя, уточнили в ДВД Жамбылской области.





Фото: МИА "Казинформ"