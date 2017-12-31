Взрыв в петербургском магазине был устроен ради популяризации секты экстрасенсов
В результате взрыва, который произошел 27 декабря у камер хранения в магазине «Перекресток», пострадали 18 человек.
Задержанный за организацию взрыва в магазине «Перекресток» города Санкт-Петербурга рассказал силовикам, что устроил теракт ради популяризации секты экстрасенсов, пишет Лента.ру.
«Улица Жукова, 23. Там находится школа. Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу», — рассказал задержанный по имени Дмитрий.
Предполагаемый организатор взрыва был задержан 30 декабря сотрудниками ФСБ России.
В результате взрыва, который произошел 27 декабря у камер хранения в магазине «Перекресток», пострадали 18 человек. Следствие квалифицировало случившееся как покушение на убийство двух и более человек. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Фото: Мегаполис
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