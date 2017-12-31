Сондерс мечтает о поединке с Головкиным

Сондерс владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO — именно этого титула не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) составил свой виш-лист на 2018 год, сообщает Sports.kz.

В список трех желанных боев он включил свой поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), а также бои Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) — Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 КО) — Джордж Гроувз (27-3, 20 КО) II.

Напомним, Сондерс владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO — именно этого титула не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.

Фото: SPORTS.KZ