Сондерс мечтает о поединке с Головкиным
31 декабря 2017, 07:35
Сондерс владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO — именно этого титула не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.
Британский боксер Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) составил свой виш-лист на 2018 год, сообщает Sports.kz.
В список трех желанных боев он включил свой поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), а также бои Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) — Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 КО) — Джордж Гроувз (27-3, 20 КО) II.
Напомним, Сондерс владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO — именно этого титула не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.
Фото: SPORTS.KZ
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