NASA показало самые популярные фотографии года

NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети, передает РИА Новости.

Лидером рейтинга стало солнечное затмение, запечатленное над озером Каскейд. На второй строчке расположилось еще одно затмение с Луной, "поглощающей" Солнце. Третье место в списке самых популярных заняла фотография ночной Земли, сделанная астронавтом NASA Марком Томасом Ванде Хейем с борта МКС.

Ранее NASA показало кадры зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

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