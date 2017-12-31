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NASA показало самые популярные фотографии года

31 декабря 2017, 08:10

Лидером рейтинга стало солнечное затмение.

NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети, передает РИА Новости.

Лидером рейтинга стало солнечное затмение, запечатленное над озером Каскейд. На второй строчке расположилось еще одно затмение с Луной, "поглощающей" Солнце. Третье место в списке самых популярных заняла фотография ночной Земли, сделанная астронавтом NASA Марком Томасом Ванде Хейем с борта МКС.

Ранее NASA показало кадры зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Фото: скриншот


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