Старушки устроили побоище из-за картошки

При драке пострадал юный покупатель лежавшей рядом с картошкой морковки.

Две пожилые женщины устроили драку в рижском супермаркете. Об этом рассказал журналист Владимир Дорофеев, которому пришлось разнимать женщин, пишет Лента.ру.

По его словам, потасовка возникла в торговом центре «Maxima» в микрорайоне Плявниеки. «Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств, кто за кем стоял, и кто имеет первоочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей», — рассказал Дорофеев.

Как сообщает журналист, при драке пострадал юный покупатель лежавшей рядом с картошкой морковки. Он попытался влезть в спор бабушек, и они начали оскорблять его.

Фото: Xu Wenhao / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com