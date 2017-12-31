Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Старушки устроили побоище из-за картошки

31 декабря 2017, 08:34

При драке пострадал юный покупатель лежавшей рядом с картошкой морковки.

Две пожилые женщины устроили драку в рижском супермаркете. Об этом рассказал журналист Владимир Дорофеев, которому пришлось разнимать женщин, пишет Лента.ру.

По его словам, потасовка возникла в торговом центре «Maxima» в микрорайоне Плявниеки. «Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств, кто за кем стоял, и кто имеет первоочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей», — рассказал Дорофеев.

Как сообщает журналист, при драке пострадал юный покупатель лежавшей рядом с картошкой морковки. Он попытался влезть в спор бабушек, и они начали оскорблять его.

Фото: Xu Wenhao / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...