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Самые красивые новогодние елки из разных стран мира

31 декабря 2017, 09:10

Новый год - это всегда и везде радостный праздник, который невозможно представить без зеленой ели с игрушками.

Неважно, где вы находитесь – в стране, заметенной сугробами, или отдыхаете у моря с пальмами...Новый год - это всегда и везде радостный праздник, который невозможно представить без зеленой ели с игрушками. Предлагаем вам заглянуть в разные уголки планеты и окунуться в атмосферу праздника.

1. Вильнюс, Литва

2. Москва

3. Ватикан

4. Нью-Йорк

5. Афины

6. Пекин

7. Париж

8. Прага

9. Будапешт

10. Лиссабон

11. Минск

12. Лондон

13. Санкт-Петербург

14. Вашингтон

15. Дубай

16. Варшава

17. Ницца

18. Вена

Источник: МИА "Казинформ"


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