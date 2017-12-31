Самые красивые новогодние елки из разных стран мира
Новый год - это всегда и везде радостный праздник, который невозможно представить без зеленой ели с игрушками.
Неважно, где вы находитесь – в стране, заметенной сугробами, или отдыхаете у моря с пальмами...Новый год - это всегда и везде радостный праздник, который невозможно представить без зеленой ели с игрушками. Предлагаем вам заглянуть в разные уголки планеты и окунуться в атмосферу праздника.
1. Вильнюс, Литва
2. Москва
3. Ватикан
4. Нью-Йорк
5. Афины
6. Пекин
7. Париж
8. Прага
9. Будапешт
10. Лиссабон
11. Минск
12. Лондон
13. Санкт-Петербург
14. Вашингтон
15. Дубай
16. Варшава
17. Ницца
18. Вена
Источник: МИА "Казинформ"
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