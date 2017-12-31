Туман и метель ожидаются в последний день 2017 года в Казахстане
Местами ожидается гололед, усиление ветра.
На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на западе, юго-западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранятся осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, на востоке метель.
В Восточно-Казахстанской области прогнозируют метель, ночью и утром туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами возможен туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской, Кызылординской областях - усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами туман.
В Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях - туман, гололед.
В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, утром Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Астане днем: преимущественно ясно, -7°
В Алматы днем: преимущественно облачно, -3°
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Фото: Проза.ру
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