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Туман и метель ожидаются в последний день 2017 года в Казахстане

31 декабря 2017, 09:38

Местами ожидается гололед, усиление ветра.

На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на западе, юго-западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранятся осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, на востоке метель.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируют метель, ночью и утром туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами возможен туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Кызылординской областях - усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами туман.

В Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях - туман, гололед.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, утром Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Астане днем: преимущественно ясно, -7°

В Алматы днем: преимущественно облачно, -3°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Проза.ру


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