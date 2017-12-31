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В Алматинской области задержали убийцу, разыскиваемого два года

31 декабря 2017, 10:11

Задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Задержан 44-летний житель Алматы, подозреваемый в убийстве, зарегистрированном два года назад в Карасайском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

23 сентября 2015 года в одном из дачных массивов Карасайского района обнаружили труп молодого мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили трех подозреваемых в убийстве, двух из которых задержали по «горячим следам», третьего, скрывшегося в неизвестном направлении объявили в межгосударственный розыск.

«К установлению местонахождения разыскиваемого были подключены сотрудники уголовного розыска всего региона. В результате, 29 декабря, подозреваемый в убийстве был обнаружен в одной из съемных квартир в Алматы, задержан и препровожден для дачи показаний в Карасайское РУВД» - сообщили в областной полиции.

Уголовное расследование по факту продолжается согласно ст.99 ч.2 УК РК. Задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Фото: Хабар 24


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