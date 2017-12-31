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Американец получил в подарок самурайский меч и обезглавил им подругу

31 декабря 2017, 10:31

Известно, что жертве было 36 лет, а ее убийце — 45.

В американском штате Техас будут судить мужчину за убийство. По версии следствия, он почти отрубил голову своей подруге самурайским мечом, который получил в подарок на День благодарения, передает Лента.ру.

Известно, что жертве было 36 лет, а ее убийце — 45. На месте преступления преступника застали его родственники. По словам одной из его родственниц, у преступника ранее наблюдались проблемы с психикой.

В настоящее время он ожидает суда. Ему отказано в праве ожидать судебного решения на свободе под залог.

17 декабря стало известно, что другой житель Техаса обезглавил свою жену на глазах у детей и положил отрезанную голову в холодильник. Мужчину приговорили к 52 годам тюрьмы.

Фото: Greg Sorber / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com


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