Исекешев написал новогоднее обращение к горожанам

Он пожелал, чтобы этот год был успешным, благополучия, крепкого здоровья, успехов и новых свершений.

Аким Астаны Асет Исекешев поздравил жителей и гостей столицы с Новым годом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

"Год уходящий для Астаны был особенным. Столица Казахстана по инициативе Лидера нации приняла международную специализированную выставку ЕХРО, множество статусных форумов, конференций, спортивных и культурных мероприятий, которые посетили гости более чем из ста стран мира. В городе появились новые инфраструктурные и социально значимые объекты, новые жилые комплексы. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 2017 год для Астаны был плодотворным", - сказал Исекешев.

Аким отметил, что предстоящий год особенный – год 20-летия столицы независимого Казахстана.

Он пожелал, чтобы этот год был успешным, благополучия, крепкого здоровья, успехов и новых свершений.

Фото: astana.gov.kz