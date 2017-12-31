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Огромную ель из авто соорудили в Кокшетау

31 декабря 2017, 11:15

Ранее подобная елка появилась в Шымкенте.

Огромная новогодняя ель из автомобилей появилась на центральной площади Кокшетау, передает МИА «Казинформ».

К популярному автофлешмобу присоединились кокшетауцы, выстроившие на главной площади областного центра праздничную ель. Видео опубликовано на странице пресс-службы городского акимата в Инстаграме, а также во всех популярных пабликах и блогах.

«Видеопоздравление от жителей и автолюбителей города Кокшетау к самому волшебному празднику! С Новым годом, Казаxстан! Акимат города Кокшетау выражает огромную благодарность жителям города, первому городскому инста-паблику @kokshevideogram и сообществу автолюбителей #zelloКокшетау @carskokshe03 @zello_kz, сотрудникам полиции, за помощь в съемке видеопоздравления», - говорится в подписи к ролику.

Ранее подобная елка появилась в Шымкенте.

Фото: скриншот


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