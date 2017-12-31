Фируза Шарипова повредила руку после титульного боя в Алматы

На фото в Instagram у спортсменки загипсована правая рука.

Боксерша Фируза Шарипова опубликовала фотографию после титульного боя, который прошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На фото в Instagram у спортсменки загипсована правая рука.

Напомним, накануне вечером Фируза Шарипова в главном поединке вечера одержала победу над бельгийской спортсменкой Джемиллой Гонтарюк. Девушки оспаривали титулы чемпионки мира WBC Silver и IBO Championship во втором полулегком весе (59 кг).

По итогам всех 10 раундов судьи единогласно присудили победу Фирузе Шариповой.

Фото: соцсети