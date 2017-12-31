Фируза Шарипова повредила руку после титульного боя в Алматы
31 декабря 2017, 11:51
На фото в Instagram у спортсменки загипсована правая рука.
Боксерша Фируза Шарипова опубликовала фотографию после титульного боя, который прошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.
На фото в Instagram у спортсменки загипсована правая рука.
Напомним, накануне вечером Фируза Шарипова в главном поединке вечера одержала победу над бельгийской спортсменкой Джемиллой Гонтарюк. Девушки оспаривали титулы чемпионки мира WBC Silver и IBO Championship во втором полулегком весе (59 кг).
По итогам всех 10 раундов судьи единогласно присудили победу Фирузе Шариповой.
Фото: соцсети
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