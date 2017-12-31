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В Талдыкоргане студент застрелил из обреза в своего ровесника

31 декабря 2017, 12:06

В канун Нового года молодой парень застрелил своего ровесника в результате ссоры.

Подозреваемый в убийстве молодого парня студент одного из вузов задержан полицейскими в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.

По сообщению пресс-службы ДВД Алматинской области, вечером 30 декабря в микрорайоне "Самал" между молодыми людьми произошел инцидент, где впоследствии с огнестрельным дробовым ранением обнаружили тело 20-летнего парня.

По подозрению в совершении убийства, студент одного из талдыкорганских вузов, задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 частью 2 УК РК (Убийство). К материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства приобщен изъятый обрез охотничьего ружья, 12-го калибра.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: ДВД Алматы


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