Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом

В наступающем году Казахстан продолжит курс перемен, направленных на дальнейшее процветание страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в традиционном новогоднем телепоздравлении пожелал казахстанцам счастья, здоровья и процветания в 2018 году, сообщает Zakon.kz.

«Дорогие соотечественники, мы с радостью встречаем Новый год в нашем большом общем доме - Республике Казахстан. Этот светлый праздник дарит нам тепло, общение с родными, близкими, друзьями и коллегами. Сегодня каждым из нас подводятся итоги, загадываются желания, строятся планы на будущее», - отметил Н. Назарбаев.

По его словам, 2017 год стал для Казахстана насыщенным и динамичным.

«В эти мгновения уходит в историю 2017 год. Мы прожили его очень насыщенно, динамично и ярко. В каждой казахстанской семье были счастливые и радостные моменты, которые запомнятся на всю жизнь. Восторг и восхищение переполняли нас на спортивных аренах Зимней Универсиады в Алматы. Мы заглянули в интересное будущее в павильонах Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», которая подняла уровень нашей страны, знания Казахстана на более высокий уровень, и останется в памяти казахстанцев и нашей истории», - пояснил глава государства.

Он добавил, что в то же время страна достигла такого важного рубежа, как рождение 18-миллионного жителя. Как считает Президент РК, это «исторически значимое событие, демонстрирующее успешное развитие Независимого Казахстана».

«В уходящем году мы делали все, чтобы укрепить позитивные перемены во всех сферах жизни наших граждан. Как вы помните, конституционная реформа усилила роль правительства и парламента, введены новые индустриальные проекты, набирает силу транзитный потенциал и цифровизация страны. Увеличились пенсии и другие социальные выплаты. Все эти весомые достижения страны - заслуга каждого из нас», - подчеркнул Н. Назарбаев.

Также Глава государства акцентировал внимание на том, что Казахстан обрел еще большую известность и уважение во всем мире благодаря усилиям в Совете безопасности ООН и содействию в урегулировании Сирийского кризиса в рамках Астанинского процесса.

Президент РК выразил благодарность всем казахстанцам за единство, согласие и труд.

«Хотел бы искренне поблагодарить всех казахстанцев за проявленное единство, согласие, энергию и труд. Лишь совместными усилиями мы достигнем новых вершин. Уважаемые казахстанцы, в наступающем году мы продолжим курс перемен, созидающих процветающий Казахстан. Начнет свою деятельность Международный финансовый центр «Астана». Знаковым событием станет 20-летие нашей прекрасной столицы - главного символа достижений и побед нашей страны. Своим стремительным темпом она задает ритм обновления всему Казахстану», - указал он.

В заключение своего выступления Н. Назарбаев пожелал каждой казахстанской семье мира и благополучия.

«Пусть в наступающем году в каждой казахстанской семье царит мир, пребывает добро и благополучие. От всей души желаю вам счастья, здоровья и процветания. С Новым годом!» - сказал Глава государства.