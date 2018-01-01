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В Санкт-Петербурге эвакуируют Дворцовую площадь

1 января 2018, 00:30

Эвакуация проводится по "техническим причинам".

В Санкт-Петербурге проводится эвакуация с Дворцовой площади. Сотрудники правоохранительных органов попросили празднующих покинуть территорию перед Зимним Дворцом, сообщает РЕН.

Сообщается, что эвакуация проводится по "техническим причинам".

Толпы празднующих хлынули на Невский проспект. Находящиеся на месте событий петербуржцы выкладывают фотографии в социальных сетях.


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