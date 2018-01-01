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Генсек ООН в канун Нового года призвал мир к единству

1 января 2018, 00:49

Основными целями человечества, по его мнению, должны стать сокращение разрыва между богатыми и бедными, преодоление разногласий между странами, восстановление доверия и формирование общих целей.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в канун Нового года обратился с предостережением к мировому сообществу. Видеосообщение опубликовано на YouTube-канале организации, пишет РИА Новости.

Прежде всего генеральный секретарь поздравил всех с праздником и подвел итоги 2017 года. "Когда я вступил в должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира, — отметил Гутерреш. — К сожалению, мир пошел в обратном направлении".

По его словам, конфликты углубились, появились новые опасности, а возможность ядерной конфронтации заставляет вспомнить о временах холодной войны. "Мы стали свидетелями ужасающих нарушений прав человека. Усиливаются национализм и ксенофобия", — подчеркнул Гутерреш.

В этой связи он призвал мир к единству в 2018 году. Основными целями человечества, по его мнению, должны стать сокращение разрыва между богатыми и бедными, преодоление разногласий между странами, восстановление доверия и формирование общих целей.

Фото: РИА Новости


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